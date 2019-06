Eden Hazard nam afscheid van ploegmaats bij Chelsea via WhatsApp: “Bedankt, ik hou van jullie, stuurde hij”

Eden Hazard heeft nadat zijn transfer naar Real Madrid rond was afscheid genomen van zijn ploegmaats bij Chelsea via WhatsApp. Dat vertelde Chelsea-speler Emerson Palmieri aan ESPN Brazil.

De transfer van Hazard werd pas afgerond na afloop van het seizoen, waardoor zijn ploegmaats al op vakantie waren vertrokken. Toch liet de kapitein van de Rode Duivels nog een bericht achter voor zijn Chelsea-maats. In Brazilië vertelde linksback Emerson Palmieri, die dit seizoen amper aan de bak kwam bij The Blues, dat Hazard afscheid nam in een groepschat op WhatsApp.

Kennelijk was het besef dat de ster van Chelsea de club had verlaten nog niet helemaal doorgedrongen bij iedereen. “Sinds hij afscheid nam, hebben we niets meer gehoord”, aldus Emerson bij ESPN Brazil. “Dat voelt raar. Hij stuurde ‘bedankt, ik hou van jullie’ en toen stond er ‘Eden Hazard heeft de groep verlaten’. Ik zei: verdorie, hij is echt weg.”

Hazard werd vorige week donderdag voorgesteld als nieuwe ster van Real Madrid. Zijn transfersom kan via bonussen oplopen tot 140 miljoen euro.