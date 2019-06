Twee personen opgepakt in België die PKK-strijders gerekruteerd en getraind zouden hebben

Het federaal parket heeft in België twee personen laten oppakken die mensen gerekruteerd en getraind zouden hebben voor enkele Koerdische gewapende groepen. Dat meldt Eurojust.

Het onderzoek van een onderzoeksrechter in Luik begon in 2017. In samenspraak met Europol en Eurojust werden vandaag simultaan huiszoekingen uitgevoerd in België, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Daarbij werden twee mensen opgepakt voor verhoor. Ze worden ervan verdacht mensen gerekruteerd en getraind te hebben voor de militaire tak van enkele extremistische Koerdische groeperingen, onder meer de PKK en de HPG. Daarvoor zouden ze trainingskampen in verschillende landen hebben georganiseerd.