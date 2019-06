Vriend van vermiste Théo Hayez haalt uit naar hostel: “Waarom sloegen ze niet eerder alarm?”

Het hostel in het Australische Byron Bay waar de vermiste Belgische backpacker Théo Hayez verbleef, ligt onder vuur in de Australische media. Het personeel sloeg namelijk blijkbaar pas alarm drie dagen nadat Hayez had moeten uitchecken.

Théo Hayez (18) verbleef ten tijde van zijn verdwijning op 31 mei in een WakeUp!-hostel in Byron Bay. Normaal gezien had onze landgenoot drie dagen later, op 3 juni, moeten uitchecken uit het hostel, maar hij deed dat uiteraard niet. Toch sloeg het personeel pas nog eens drie dagen later alarm, op 6 juni.

Tot boosheid van Antoine Van Laethem, een andere Belg uit Brussel die momenteel met de rugzak door Australië reist, in hetzelfde hostel verbleef, en zelfs samen met Hayez een feestje bouwde. “Als iemand niet uitcheckt zou je je na één dag misschien al een paar vragen mogen stellen”, klinkt het bij de Australische openbare omroep ABC. De WakeUp!-keten weigerde desgevraagd alle commentaar.

De zoektocht naar onze landgenoot gaat intussen onverminderd voort. Woensdag zochten een vijftigtal vrijwilligers onder meer naar de gsm van de jongen, nadat de politie hen een foto bezorgde van hoe het type smartphone eruitziet.

