Tikte Harry Meghan echt op de vingers? Koninklijke fans zochten het uit

Toen Meghan Markle voor het eerst sinds haar bevalling weer een publieke verschijning maakte, waren fans van de hertogin bezorgd dat er een haar in de boter zat tussen haar en een “strenge” prins Harry. Er werd geopperd dat hij zijn vrouw op de vingers tikte toen ze even achter zich keek op het balkon dat ze deelde met de Queen en hun familie. Britten die het koninklijke koppel een warm hart toedragen, hebben de beelden nog eens onder de loep genomen en komen tot een andere conclusie: “Harry tikte Meghan niet op de vingers, hij waarschuwde haar dat het orkest begon te spelen.”

Het gonsde op sociale media toen er beelden van de balkonscène van Trooping the colour - zonder geluid - op Twitter werden geanalyseerd. Fans dachten dat Meghan te kampen had met een “norse, strenge” prins Harry die haar in het openbaar op de vingers tikte. “Normaal zijn ze altijd zo halsoverkop verliefd”, klonk het al, terwijl er werd gespeculeerd dat de kersverse ouders misschien leden onder slaapgebrek.

Fans van het echtpaar waren niet opgezet met de “beschuldigingen aan het adres van Harry” en bekeken de beelden nogmaals - mét geluid deze keer. Ze ontdekten dat het orkest de officiële hymne ‘God Save the Queen’ vlak na het voorval inzette en dat Harry zijn vrouw daarvoor wilde waarschuwen. “Hij wilde waarschijnlijk niet dat ze betrapt zou worden terwijl ze achter haar keek toen de muziek begon te spelen.”

Nog volgens de fans was dit “gewoon een poging van de Britse pers om de prins en hertogin in een slecht daglicht te stellen” en Harry af te schilderen als een norse man “die zijn vrouw mishandelt”. “En daar is natuurlijk niks van aan”, klinkt het nog. “Hij zou de moeder van zijn kind, de vrouw van zijn leven en de tweede helft van zijn trouwboek nooit zo behandelen in het openbaar.”

bekijk ook

Ze is terug: Meghan Markle maakt eerste publieke verschijning sinds bevalling

Prins Harry en Meghan Markle tonen hun baby aan de wereld

Prins Harry en Meghan Markle: het liefdesverhaal van huwelijk tot Archie