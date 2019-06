Recordaantal Brusselaars verhuist naar Vlaanderen

Brussel - 21.700 Brusselaars verhuisden vorig jaar naar Vlaanderen. Dat is een record, en 2,5 keer meer dan het aantal Vlamingen dat de omgekeerde beweging maakt. Dat bericht Het Belang van Limburg woensdag op basis van cijfers van Binnenlandse Zaken die vastgoedorganisatie CIB Vlaanderen onderzocht.

In 2018 trok een record van 21.700 Brusselaars naar Vlaanderen. Omgekeerd ruilden slechts 8.611 mensen hun Vlaamse stek in voor een woning in Brussel. Tel daar de Walen bij die naar Vlaanderen verhuisden (8.848 in 2018) en u komt op ruim 30.548 mensen. Bijna dubbel zoveel als het aantal Vlamingen dat vorig jaar naar een ander gewest trok (16.153). Een verschil van 14.395 mensen. Tien jaar geleden was dat nog maar 6.617.

“Meer waar voor hun geld”

Volgens Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen is er niet één verklaring waarom Vlaanderen zo populair is bij Walen en Brusselaars. “Inwoners van de duurdere gemeenten in het Brussels Gewest, zoals Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde, zoeken bijvoorbeeld vaak hun toevlucht in de Vlaamse Rand. Daar vinden ze waar voor hun geld met daarbovenop een vlotte verbinding naar de hoofdstad. Ook andere faciliteiten spelen een belangrijke rol.”

Volgens Thijs zijn er ook fiscale factoren. Sinds 1 juni 2018 betaal je in Vlaanderen altijd 7 procent registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning. Daarvoor was dat voor woningen met groot beschrijf 10 procent. “Het is onwaarschijnlijk dat deze verlaging zich nu al laat voelen. Maar de fiscale concurrentie tussen de gewesten speelt al langer, en de Vlaamse Rand rond Brussel is daarvoor in zekere zin het strijdtoneel.”