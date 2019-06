TRANSFERGERUCHTEN. Transfer Romelu Lukaku dreigt moeilijk te worden, Lionel Messi dringt aan voor komst Neymar bij Barcelona

Een transfer van Romelu Lukaku naar Inter lijkt nog niet voor morgen, maar intussen verschijnt zijn neef wel op de radar in Engeland. In Spanje ziet Lionel Messi een terugkeer van Neymar naar Barcelona dan weer zitten. Alle transfergeruchten van de dag - wel met een korreltje zout te nemen.

Romelu Lukaku blijft de headlines in de Engelse kranten beheersen. The Telegraph schrijft dat Big Rom enkel van Manchester United naar Inter kan als de Nerazzurri een koper vinden voor spits Mauro Icardi. Inter zou Man U bovenop een flinke som geld dan ook de Argentijnse aanvaller willen bieden - de 90 miljoen euro die ze in Manchester betaalden voor de diensten van Lukaku, kunnen ze in Italië niet ophoesten.

Foto: Isosport

Een eventuele transfer lijkt dus een moeilijke bevalling te worden. Volgens The Mirror wil Lukaku ook geen transfer forceren bij Manchester United uit respect voor de club en zijn fans. Een fel contrast met Paul Pogba, die vorige week liet verstaan dat hij “openstaat voor een nieuwe uitdaging”.

Bolingoli op de radar in Engeland, Mignolet mag weg

Ook Boli Bolingoli-Mbombo, de neef van Romelu Lukaku, wordt door de geruchtenmolen gelinkt aan een transfer. De 23-jarige linksback doet het goed bij Rapid Wenen en zou volgens The Sun op de radar staan van enkele Engelse clubs. Zowel Premier League-club Burnley als degradant Huddersfield worden genoemd. Volgens de lokale krant The Burnley Express gaat het echter louter om speculatie en staat de jonge Belg niet op de lijst met transferdoelwitten.

Boli Bolingoli (rechts). Foto: EPA-EFE

Mogelijk goed nieuws voor Simon Mignolet. Zijn club Liverpool zou Southampton-doelman Alex McCarthy (29) willen binnenhalen als back-up voor nummer één Alisson Becker. Daardoor zou de weg openliggen voor een vertrek van Mignolet naar een club waar hij wel de nummer één kan worden. De 31-jarige doelman kwam afgelopen seizoen maar twee keer aan spelen toe bij The Reds, ondanks lof van trainer Jürgen Klopp voor zijn professionele houding. “Technisch directeur Michael Edwards zal niet moeilijk doen als er een bod komt dat overeenstemt met de verwachtingen”, schrijft The Evening Standard. Volgens hen zijn er al een aantal clubs komen aankloppen voor Mignolet.

Messi dringt aan voor terugkeer Neymar

Ook het Spaanse El Mundo Deportivo pakt groot uit met het nieuws dat het huwelijk tussen Neymar en PSG in verregaande staat van ontbinding is. Volgens het sportblad liet de Braziliaan eigenaar Nasser Al-Khelaifi per sms weten dat hij niet langer voor de club wil spelen en “terug naar huis wil”. Te verstaan: Barcelona.

Volgens El Mundo zou Lionel Messi inmiddels aangedrongen hebben bij voorzitter Bartomeu om Neymar terug naar Barcelona te halen. De Argentijn is nog steeds goed bevriend met de Braziliaan na hun gezamenlijke periode in Camp Nou.

Dinsdag meldde het Braziliaanse Globo Esporte al dat “een transfer dichtbij is”, op voorwaarde dat het de transferprijs kan drukken door spelers in de deal te betrekken. El Mundo denkt dat het zomaar eventjes om Antoine Griezmann zou kunnen gaan - jawel, de Fransman die door Barça voor 120 miljoen weggeplukt werd bij Atlético en nog steeds niet officieel aangekondigd is als nieuwe versterking voor de Catalanen. De redenering: door een terugkeer van Neymar zou Griezmann toch overbodig zijn bij Barcelona en in Parijs zou de Fransman kunnen samenspelen met landgenoot Kylian Mbappé. Iedereen gelukkig.

Stoelendans met Lampard en Gerrard?

Frank Lampard, tegenwoordig trainer van Derby County wordt al langer in verband gebracht met een terugkeer naar Chelsea sinds hoofdtrainer Maurizio Sarri daar vertrokken is. Volgens The Times heeft Derby nu niemand minder dan Steven Gerrard gepolst om Lampard op te volgen moest die terugkeren naar zijn grote liefde. Stevie G. is sinds mei 2018 aan de slag als trainer van Glasgow Rangers.