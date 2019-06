Drie Nederlanders krijgen tot 20 jaar cel voor moordpoging op kippenboer in Rijkevorsel

Rijkevorsel - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft celstraffen tot 20 jaar uitgesproken voor een moordpoging op een kippenboer uit Rijkevorsel. Het motief voor de moordpoging is nooit duidelijk geworden.

De moordpoging dateert van 6 april 2017. De kippenboer wilde ‘s avonds iets uit zijn voertuig halen, maar werd op zijn erf verrast door twee mannen met een bivakmuts. Het slachtoffer werd meteen onder vuur genomen en kreeg vier kogels in zijn lichaam. De twee daders vluchtten daarna weg met een vluchtauto die een eindje verderop klaar stond met een derde kompaan achter het stuur. Het slachtoffer was er nog wel in geslaagd de bivakmuts van één van de schutters af te trekken. Daarin werd later DNA-materiaal van één van de beklaagden aangetroffen.

Het onderzoek leidde naar een veertiger uit Oosterhout en een dertiger uit Breda als vermoedelijke schutters en een veertiger uit Etten-Leur als bestuurder van de vluchtauto. De twee schutters krijgen nu 20 jaar cel. De bestuurder is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 7.500 euro.