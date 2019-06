Jonge Duivels op EK U21 op zoek naar een mirakel tegen Spanje: man van 20 miljoen moet het doen

Alles of niets, de dood of de gladiolen: de Belgische beloften hangen in de touwen. Vanavond tegen Europees vicekampioen Spanje slaan ze terug of gaan ze definitief tegen de vlakte. Er móét gewonnen worden en dus wordt er vooral gekeken naar Dodi Lukebakio (21), het voorbije seizoen een revelatie in de Bundesliga. Eindelijk komt het eruit. “Anderlecht was mijn kindertijd.”