Politie opgeroepen voor agressieve 8-jarige leerling: schooldirectie en drie leerkrachten dienen klacht in tegen jongen

Jette - De directie en drie leerkrachten van een basisschool in Jette hebben een klacht ingediend tegen een leerling van 8 jaar. In een hevige driftbui zou de jongen de leerkrachten hebben geslagen, waarna de school de politie belde. Jaarlijks moet de politie vijftig keer tussenkomen bij geweld van minderjarigen tegen een leerkracht. “Leraren vinden voor ernstige conflicten moeilijk een antwoord in de eigen school”, zegt vakbond COV.

Wat er precies gebeurde in de Franstalige basisschool Aurore in Jette is niet helemaal duidelijk. Volgens sommige bronnen zou de jongen van 8 jaar een straf hebben gekregen. Hij zou boos zijn geworden en geprobeerd hebben de school te ontvluchten. Toen de leerkrachten hem wilden tegenhouden, zou hij hen geslagen hebben. De directrice belde daarop de jeugddienst van de politie.

“We kregen het bericht van een onhandelbaar kind in een crisissituatie”, zegt Johan Berckmans, woordvoerder van de politiezone Brussel-West. De politie moest tussenkomen om de jongen onder controle te krijgen. “De leerkrachten liepen lichte verwondingen op. Voor de jongen hebben we een ziekenwagen gevorderd om hem voor onderzoek naar het ziekenhuis te brengen.”

De feiten dateren van eind mei en de bevindingen van de politie zijn intussen overgemaakt aan het parket. Het is nu afwachten of er verder onderzoek volgt. De jongen zou zich bovendien niet meer mogen inschrijven volgend schooljaar. “Totaal buiten proportie”, vindt Christophe Diélis, de advocaat van de familie. “We hebben het hier wel over een kind van 8 jaar”, zegt hij.

Eén geval om de vier schooldagen

In dit geval gaat het om een heel jong kind, maar het gebeurt vaker dat de politie naar een school moet nadat een minderjarige een leerkracht aanvalt. Uit cijfers van de federale politie blijkt dat het in 2017 om vijftig gevallen ging in heel België. Of ongeveer één geval om de vier schooldagen.

Gegevens van de centra voor leerlingenbegeleiding tonen bovendien toenemende gedragsproblemen op school en bijgevolg meer uitsluitingen. In het schooljaar 2017-2018 zijn in Vlaanderen 228 kinderen uit de lagere school tijdelijk of definitief geschorst. Vijf jaar eerder waren dat er slechts 82.

Moeilijk om antwoord te vinden

Een evolutie die ook de vakbonden niet is ontgaan. “Leraren en directeurs vinden voor zeer ernstige conflictsituaties moeilijk een antwoord in de eigen school en klas”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van de christelijke vakbond COV. “Er moeten hier afdoende oplossingen voor komen.”

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) richtte eerder zogenaamde Fast teams op, ondersteuningsteams die snel tussenbeide komen bij gedragsproblemen. “Dat proefproject is één mogelijke piste”, zegt Coopman. “Maar scholen moeten ook andere scenario’s hebben om te kunnen optreden en tegelijkertijd de integriteit van het kind en de leraren te respecteren. Daar moeten we over nadenken met het centrum voor leerlingenbegeleiding en andere ondersteunende partners.”

“Dat lijkt me allemaal toch een beetje overdreven”, vindt Diélis. Die liet bovendien weten dat een leerkracht een klacht tegen de jongen zou hebben ingediend. Het Brusselse parket wil enkel bevestigen dat er een proces-verbaal werd opgesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen. “Aangezien het hier om een minderjarige gaat, zal er hier niet verder over gecommuniceerd worden”, klinkt het.