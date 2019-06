Jonge doelman Brent Gabriël van Club Brugge trekt naar Waasland-Beveren

De 20-jarige doelman Brent Gabriël stapt van Club Brugge over naar Waasland-Beveren. Dat bevestigen beide clubs woensdag op hun website.

Gabriël is een Brugs jeugdproduct en maakte vorig seizoen deel uit van de A-kern van Club Brugge. Daar kwam hij door de concurrentie met eerste keuze Ethan Horvath, Karlo Letica en Guillaume Hubert evenwel niet in actie. Gabriël trad wel aan in de UEFA Youth League.

“De Sint-Niklazenaar gaat nu een nieuwe uitdaging aan bij een andere eersteklasser. We wensen Brent veel succes bij Waasland-Beveren”, aldus Club.

Doelman Brent Gabriël maakt de overstap naar Waasland-Beveren! We wensen Brent veel succes toe in zijn nieuwe uitdaging! pic.twitter.com/aoNA1NdPZH — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 19 juni 2019

Gabriël trainde al mee bij de Waaslanders, waar hij een contract tekende van drie seizoenen met optie op een vierde. Hij wordt er de nieuwe derde doelman. Sinds het vertrek van Davy Roef bleef enkel Kevin Debaty over als doelman.