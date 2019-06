Trump trapt campagne af vol frustratie, met scheldtirades en door niets te zeggen: kan hij zo winnen?

Tachtig minuten lang sprak Donald Trump in de nacht van dinsdag op woensdag (Belgische tijd) tijdens de eerste meeting voor de presidentsverkiezingen van 2020. Maar hij zei bitter weinig. Hij wil zijn ambtstermijn verlengen en de kans dat hij daar in zal slagen is niet gering. Maar een echt wel omlijnd en inhoudelijk gefundeerd plan voor die volgende vier jaar heeft hij niet echt. Of vindt hij niet de moeite om over te praten, dat kan ook.