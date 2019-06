Zes jongemannen en minderjarige opgepakt voor brandstichtingen van auto’s in Antwerpen

Antwerpen / Hoboken - In het onderzoek naar drie brandstichtingen van auto’s in Antwerpen-Noord en Hoboken, op 6 maart van dit jaar, zijn woensdagochtend zes mannen en een minderjarige opgepakt. Dat laat het parket van Antwerpen weten.

In de vroege ochtend van 6 maart 2019, rond 4 uur, werden twee auto’s in brand gestoken in de Biekorfstraat en de Rupelstraat in Antwerpen-Noord. Een derde wagen werd rond 6.30 uur in brand gestoken in de Emiel Vanderveldenstraat in Hoboken.

“Het parket Antwerpen opende meteen een onderzoek dat werd uitgevoerd door FGP Antwerpen, afdeling agressie”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “Op dat ogenblik werd ook een onderzoeksrechter gevorderd om het onderzoek te leiden.”

“Vanochtend zijn er op negen plaatsen in Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne huiszoekingen geweest, waarbij FGP Antwerpen heeft samengewerkt met Politiezone Antwerpen en POSA.”

Zes mannen van 18, 19, 22, 23, 26, 31 en één minderjarige zijn van hun vrijheid beroofd. Ze zullen vandaag verhoord worden. Daarna zal de onderzoeksrechter een beslissing nemen over de aanhouding van de meerderjarigen.

“Het verdere onderzoek door FGP Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet”, aldus nog Aerts.