Senioren moeten plots tot 40% meer betalen voor alcohol: “Precies of wij houden hier elke dag een braspartij”

Eeklo -

“Ze doen alsof wij hier allemaal een drankprobleem hebben.” De senioren van het dienstencentrum Zonneheem in Eeklo zijn kwaad omdat het stadsbestuur de prijs van sterke bieren fors verhoogt en er ook over nadenkt om de Martini, porto en sherry van de kaart te halen. De uitleg voor die ingrepen: “Het drankgebruik bij de oudere bevolking ontraden.” En Eeklo is daarmee niet alleen. Het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) laat weten dat nog dienstencentra én rusthuizen nadenken over “hoe ze het alcoholverbruik bij ouderen kunnen verminderen”.