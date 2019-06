Bizar: Paul Pogba wil weg bij United maar lijkt eerst nog 4,3 miljoen euro ‘getrouwheidspremie’ te cashen

Paul Pogba domineert (net als Neymar en Lukaku) ook deze transferperiode. Zondag verklaarde de Fransman nog dat hij toe is aan “een nieuwe uitdaging” en Manchester United doet er dan best aan een oplossing te vinden voor 1 juli. Want bizar genoeg dreigt de middenvelder anders een “getrouwheidspremie” van 3, 8 miljoen pond (4,3 miljoen euro) te cashen...