Gillende vliegtuigpassagiers staan doodsangsten uit als ze tegen plafond worden gekatapulteerd

Passagiers op een vlucht van Kosovo naar Zwitserland maakten enkele bange momenten mee toen ze in hevige turbulentie terechtkwamen. De passagiers - en de bemanningsleden - werden hevig door elkaar geschud en zelfs tegen het plafond van het toestel gekatapulteerd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen, maar er raakten enkele passagiers gewond. Ook een steward kwam niet zonder kleerscheuren uit de turbulente vlucht.

