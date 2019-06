Dertig illegalen aangetroffen bij grote controleactie aan Mechels stations

Mechelen - De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft dinsdag in samenwerking met de federale politie een controleactie gehouden aan het station van Mechelen. De actie was gericht tegen transmigratie, algemene overlast, rondtrekkende dadergroeperingen en drugsfeiten in en rond het station. 74 personen werden door de drugshond opgemerkt, dertig mensen bleken illegaal in ons land.

De jongste maanden werd vastgesteld dat vluchtelingen zich onder meer verplaatsen via de spoorlijn Brussel - Antwerpen, om zo de parkings langs de autosnelwegen te bereiken. Daar ondernemen ze een poging om in vrachtwagens te klimmen. Met deze actie wil de politie de netwerken blootleggen en zicht krijgen op de mensensmokkelaars die verbonden zijn aan dit fenomeen. De actie richtte zich daarnaast op algemene overlast rond het Mechels station, en drugsgerelateerde feiten in het bijzonder.

In totaal werden 1.600 mensen gecontroleerd. 74 mensen werden positief aangeduid door de drugshond, tien onder hen hadden cannabis of hasj op zak. 37 mensen waren bij de politiediensten gekend voor eerdere feiten. Dertig mensen verblijven illegaal in ons land en werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Twee personen waren geseind in een gerechtelijk dossier, een derde werd voor verder onderzoek naar het commissariaat gebracht voor een recent gepleegde diefstal van kledij. Eén man had een verboden wapen op zak, een andere leefde zijn huisarrest niet na en werd eveneens naar het commissariaat overgebracht.

De politiediensten kregen bij deze controleactie de steun van onder andere Securail, NMBS en Dienst Vreemdelingenzaken Brussel. De actie werd uitgevoerd door (politie)medewerkers zowel in uniform als in burger.