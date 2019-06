Betogende brandweermannen zorgen voor verkeershinder in centrum van Brussel

Brussel - Enkele honderden Brusselse brandweermannen trekken woensdag sinds 10 uur door de straten van de hoofdstad en veroorzaken daarmee grote verkeershinder op de kleine Brusselse ring. Verschillende tunnels zijn afgesloten voor het verkeer.

Door de manifestatie van de Brusselse brandweer zijn de Tervuren-, Jubelpark-, en Wettunnel richting centrum afgesloten voor het verkeer. De Hallepoort- en Troontunnel richting Basiliek en de Naamsepoorttunnel in beide richtingen zijn ook toe. Aan de Naamsepoorttunnel staken de ontevreden brandweermannen enkele houten paletten in brand.

#TunnelBru, UPDATE tunnels gesloten door betoging:

- Tervuren > Jubelpark > >Wet richting Centrum

- Hallepoort en Troon richting Basiliek

- Naamsepoort in beide richtingen — Verkeersinfo Brussel Mobiliteit (@MobirisNL) 19 juni 2019

De brandweermannen wandelden al van de Kunstberg naar de Naamsepoort en gaan nu via Kunst-Wet naar Maalbeek. Daar houden ze een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in het metrostation en om de politiek te herinneren aan de rol die ze gespeeld hebben tijdens deze crisis.

📣Naar aanleiding van een spontane actie gelieve de kleine ring #R20 en de Wetstraat te vermijden, alsook de Europese wijk. Verkeer ernstig verstoord. — PolBru (@zpz_polbru) 19 juni 2019

De brandweermannen kwamen maandag een eerste keer op straat om er te betogen tegen het ontwerpvoorstel om hun wachtvergoeding te vervangen door een operationaliteitspremie, zoals in Vlaanderen en Wallonië het geval is. Daarbij zouden vooral de speciale teams zoals de hoogtewerkers of de duikers moeten inboeten. De onderhandelingen over die premies werden maandag opgestart en gaan woensdag en vrijdag verder.

Foto: amg

Foto: amg