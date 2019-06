Bouwbedrijven beboet voor arbeidsongeval waarbij arbeider been verloor

Heuvelland / Lochristi - Twee bouwbedrijven uit Heuvelland en Lochristi zijn in Brugse rechtbank veroordeeld voor hun aandeel in een zwaar arbeidsongeval waarbij een arbeider een been verloor. Op de werf waar het ongeval gebeurde liet de veiligheid zwaar te wensen over. De beide bedrijven kregen een fikse boete opgelegd, weliswaar deels met uitstel.

Op 13 oktober 2016 moesten twee waterputten geplaatst worden in het kader van renovatiewerken aan een oude hoeve langs de Meenseweg in Zillebeke. Het bedrijf dat de citernen kwam leveren werd ter plaatse echter geconfronteerd met een elektriciteitskabel die over de werf hing. In plaats van de werken stil te leggen tilde een kraanbestuurder de kabel omhoog. Hierdoor kwam de topgevel, waaraan de kabel bevestigd was, plotseling naar beneden. De kraanbestuurder en arbeider Hans Verstraete (58) uit Zillebeke raakten onder het puin bedolven en werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Verstraete moest tien operaties ondergaan en verloor één van zijn benen. Hij is sindsdien 100 procent arbeidsongeschikt. De kraanbestuurder liep zware breuken op en lag acht dagen in coma.

Na het ongeval werden diverse veiligheidsinbreuken vastgesteld op de werf. Zowel hoofdaannemer Heima Bouw uit Heuvelland als onderaannemer Bouwmaterialen De Wilde uit Lochristi werden voor de strafrechter gedaagd. “De hoofdaannemer had de werken meteen stil moeten leggen toen duidelijk werd dat die kabel in de weg hing”, stelde de arbeidsauditeur woensdag. “Maar in plaats van contact op te nemen met Eandis werd de kabel op onorthodoxe wijze omhoog getild. Nochtans is het verboden om zelf aan zo’n kabel te prutsen. Bovendien werd de stabiliteit van de gevel niet gecontroleerd.” Volgens de arbeidsauditeur ging ook Bouwmaterialen Dewilde, die de citernen kwam leveren, in de fout. “De beklaagde had de levering meteen moeten stil leggen. Maar in de plaats nam ze deel aan die compleet onveilige werkwijze.”

Heima Bouw gaf tijdens het proces haar schuld toe en kreeg woensdag een geldboete opgelegd van 28.800 euro, waarvan drie vierden met uitstel. Bouwmaterialen De Wilde drong aan op de vrijspraak en wees daarbij naar de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. Maar de rechter oordeelde dat het bedrijf wel degelijk schuld draagt aan het ongeval en legde een boete op van 21.600 euro, de helft met uitstel. De verzekeringsmaatschappij kreeg een euro voorlopige schadevergoeding toegekend.