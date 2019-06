Onderzoekers wijzen verdachten van neerhalen MH17 aan: Russische officier waarschijnlijk op de hoogte

Onderzoekscollectief Bellingcat heeft in kaart gebracht wie er medeverantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17. Wie opdracht heeft gegeven om de Buk-raket af te vuren en wie vervolgens de raket afvuurde, is echter nog altijd niet met zekerheid vast te stellen.

Door middel van onder meer analyse van onderschepte telefoongesprekken, zegt Bellingcat onder andere zeker te weten welke officieren op de hoogte waren van het transport van de Buk-raket waarmee het vliegtuig werd neergeschoten, en door wie die raket was besteld. Er zijn aanwijzingen dat officier Sergej Doebinski, hoofd van de militaire inlichtingendienst van volksrepubliek Donetsk, het bevel tot schieten gaf, maar dat is nog niet hard te maken.

Nabestaanden praten met de pers bij de voorstelling van het rapport in het Nederlandse Nieuwegein. Foto: EPA-EFE

Het bijna honderd pagina’s tellende rapport verscheen woensdag kort voor de persconferentie van het internationale Joint Investigation Team met de nieuwste bevindingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van MH17. Het is nog niet bekend wat het JIT bekend gaat maken, mogelijk wordt er meer duidelijk over de rechtszaak tegen verdachten.

298 slachtoffers

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 geraakt door een Buk-raket en stortte neer in Oekraïne, op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden, onder wie meer dan 190 Nederlanders en vier Belgen, kwamen om.

Het JIT maakte vorig jaar al bekend dat het vaststaat dat het vliegtuig is neergehaald met een Buk-raket die afkomstig was van de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk, een onderdeel van het Russische leger. Bellingcat is dieper gedoken in door de Oekraïense veiligheidsdiensten (SBU) getapte telefoongesprekken van de mannen die mogelijk betrokken waren bij het bestellen, transporteren en afvuren van de Buk.

Foto: REUTERS

Russische officier op de hoogte

Het rapport meldt dat de Buk is aangevraagd door Doebinski. Hij - of iemand dicht bij hem - heeft waarschijnlijk ook toestemming gegeven om de Buk af te vuren. Volgens het onderzoekscollectief wijst alle informatie erop dat onder andere de voormalige Russische inlichtingenofficier Igor Girkin volledig op de hoogte was van de import van de Buk-raket. Girkin kwam eerder al als verdachte in beeld, omdat een internetpagina met banden met zijn rebellengroep kort na het neerhalen van het toestel de verantwoordelijkheid voor de daad claimde.

Igor Bezler, een van de kopstukken van de pro-Russische seperatisten in het oosten van Oekräine, zag vlucht MH17 waarschijnlijk aan voor een vijandelijk toestel. Hij zei in een getapt gesprek met een ondergeschikte die infomatie “hogerop” te melden. Mogelijk is op basis van de informatie het bevel vuren gegeven.

Bellingcat is een netwerk van journalisten, activisten en burgers dat werd opgericht door de Brit Eliot Higgins. Het zoekt in openbare digitale bronnen en officiële stukken die per ongeluk online komen naar informatie over internationale conflicten.