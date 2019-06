VN-expert: “Voldoende bewijzen voor onderzoek naar Saudische kroonprins in moordonderzoek-Khashoggi”

Er zijn voldoende bewijzen om in de zaak-Khashoggi een onderzoek te openen naar de verantwoordelijkheid van hooggeplaatste Saudiërs, kroonprins Mohammed bin Salman inbegrepen, zo heeft een mensenrechtendeskundige van de Verenigde Naties woensdag gezegd.

Nadat ze zelf gedurende zes maanden onderzoek had gedaan naar de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, zei Agnès Callamard, speciaal verslaggeefster van de VN over buitengerechtelijke executies, in een rapport dat ze “geloofwaardige bewijselementen” had vastgesteld “die een bijkomend onderzoek rechtvaardigen naar de individuele verantwoordelijkheid van de hoge Saoedische verantwoordelijken, die van de kroonprins inbegrepen”.

De dood van de journalist was volgens Callamard een “buitengerechtelijke executie”. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, zou een internationaal strafrechtelijk onderzoek moeten openen “zonder inmenging van een staat”, meent de verslaggeefster.