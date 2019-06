Opnieuw kind aangereden in Schaarbeek

Schaarbeek - In de Gallaitstraat in de Brusselse gemeente Schaarbeek is woensdagmiddag een kind aangereden. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord. Het is al het derde ongeval met een minderjarige op korte tijd in de Brusselse gemeente.

Het ongeval gebeurde rond 12.15 uur vlakbij een school, maar de juiste omstandigheden zijn nog onduidelijk. Het kind, jonger dan 10 jaar oud, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zou niet ernstig gewond zijn. De bestuurder die het kind aanreed diende een alcoholtest af te leggen, maar die bleek negatief, aldus nog de politie.

Derde ongeval op korte tijd

Het is al het derde verkeersongeval op enkele weken tijd in Schaarbeek waarbij een kind betrokken is. Op 5 juni werd in de Dupontstraat een 6-jarige jongen aangereden, waarna de bestuurder vluchtmisdrijf pleegde. De jongen bleef toen wel ongedeerd.

Op 13 juni raakte een 14-jarig meisje ernstig gewond toen ze op het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat aangereden werd bij het oversteken. Ook die bestuurder ging er na de aanrijding vandoor. Diezelfde dag kon de man nog ingerekend worden en bleek dat hij al eerder veroordeeld was voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf en een rijverbod had opgelopen. De wagen waarmee hij rondreed, was gehuurd onder een andere naam.