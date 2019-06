Simao (Antwerp) staat dicht bij transfer naar AEK Athene

Het Belgisch avontuur van David Simao was van korte duur. De Portugese middenvelder was pas een half jaar geleden de eerste winteraankoop van Antwerp, maar staat nu alweer op vertrekken. AEK Athene moet zijn nieuwe bestemming worden.

De onderhandelingen lopen nog, maar later vandaag kan de deal al afgerond worden. Het gaat om een definitieve transfer die Antwerp nog ongeveer 400.000 euro zal opbrengen.

Simao was pas in januari van dit jaar overgenomen van het Portugese Boavista, maar kon nooit echt aarden op de Bosuil. Coach Bölöni dropte de nieuwkomer amper twee keer in zijn basiself, gepaard met enkele korte invalbeurten. Ondanks de aanwezigheid van zijn landgenoot en maatje Ivo Rodrigues wou hij uiteindelijk snel weer weg uit Antwerpen.