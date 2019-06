Franse ex-president Sarkozy moet terechtstaan voor corruptie

De Franse voormalige president Nicolas Sarkozy moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden wegens corruptie. Het Franse gerecht heeft daarvoor definitief het licht op groen gezet, zo heeft het Franse persbureau AFP vernomen uit eensluidende bronnen.

Sarkozy zou via zijn advocaat geprobeerd hebben om informatie los te peuteren bij een hoge rechter van het Hof van Cassatie over een strafzaak tegen hem. De zaak kwam aan het licht toen de telefoongesprekken van de Franse ex-president werden afgeluisterd in het licht van het onderzoek naar de mogelijke illegale Libische financiering van zijn kiescampagne.

Het Hof van Cassatie in Frankrijk heeft dinsdag het laatste beroep verworpen dat Sarkozy, zijn advocaat Thierry Herzog en de gewezen hoge rechter van het Hof van Cassatie Gilbert Azibert hadden aangetekend om een proces te vermijden. Het proces vindt in principe de komende maanden plaats in Parijs.