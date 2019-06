Rijverbod en alcoholslot voor politiecommissaris die wagen met 3,59 promille in bloed in gracht reed

/ Beernem - De 57-jarige politiecommissaris die met 3,59 promille alcohol in zijn bloed met zijn wagen in de gracht belandde, kent zijn straf. De rechter toonde zich relatief mild, maar legde hem wel een alcoholslot van één jaar op.

De feiten dateren van juli vorig jaar. De commissaris werd toen ter hoogte van de woning van zijn ex-partner in Beernem betrapt. Hij reed daar toen zijn wagen van de oprit. Volgens zijn advocaat omdat hij een fiets uit de garage wilde halen om die in de wagen te steken. Maar tijdens het kleine manoeuvre reed hij wel met de wagen in de gracht. De man belde eerst een takeldienst in plaats van de politie en werd daardoor ook voor vluchtmisdrijf vervolgd.

De politie werd uiteindelijk toch opgetrommeld en de toegesnelde agenten keken even vreemd op toen ze het resultaat van de alcoholcontrole bekeken. De commissaris had namelijk 3,59 promille alcohol in zijn bloed. Dat komt neer op ongeveer twintig pinten. De man erkende dat hij met een alcoholprobleem kampte, maar daar aan werkt. “Ik drink nu helemaal geen alcohol meer”, klonk het.

De politierechter besloot uiteindelijk om hem voor het vluchtmisdrijf vrij te spreken. “Omdat er geen schade aan derden was berokkend. Zelfs aan zijn eigen wagen was er geen schade”, aldus zijn advocaat Bart Bleyaert na het lezen van het vonnis. De man werd wel veroordeeld tot een boete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden. Als hij daarna zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven. Daarnaast zal hij ook een jaar lang met een alcoholslot moeten rondrijden. Dat betekent dat hij tijdens dat jaar alvast niet met een politiewagen zal kunnen rijden.

De commissaris en zijn advocaat hadden de opschorting - wel schuldig, maar geen straf - gevraagd. Maar daar ging de politierechter dus niet mee akkoord. Die oordeelde dat de feiten te ernstig waren. Het feit dat de man in 2013 al eens onder invloed achter het stuur betrapt werd, hielp natuurlijk ook niet meteen. Wellicht wacht hem na het vonnis nu op zijn werk ook nog een tuchtstraf.