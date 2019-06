Raphael Holzhauser is tweede zomeraankoop van Beerschot

Beerschot heeft zijn tweede aanwinst van de zomermercato beet. De 26-jarige Oostenrijker Raphael Holzhauser moet voor meer stabiliteit en rust op het middenveld zorgen.

Met Erwin Hoffer en Rubin Okotoie zag Beerschot deze zomer twee Oostenrijkers richting de uitgang van het Kiel trekken, maar met Raphael Holzhauser heeft de Antwerpse club volgend seizoen een nieuwe voetballer uit het Alpenland in de rangen.

?? De Oostenrijker Raphael Holzhauser (26) is van Beerschot.

?? 2 jaar

?? 150 wedstrijden in Duitse en Oostenrijkse Bundesliga

?? 29 wedstrijden Europa League

?? Kapitein, 29 goals, 33 assists bij Austria Wien

?? "Ik kijk er naar uit om tegen Anderlecht, Genk en Gent te spelen." pic.twitter.com/JOnTvzZBZx — K. Beerschot V.A. (@beerschot_wlrk) 19 juni 2019

Holzhauser klinkt misschien niet bekend in de oren, maar de 26-jarige verdedigende middenvelder (1m93) brengt wel een pak ervaring mee. Opgeleid door Rapid Wien werd hij in 2009 door VfB Stuttgart naar de Duitse Bundesliga gehaald, waar hij voor Stuttgart en FC Augsburg in totaal 36 keer in actie kwam.

In 2015 keerde Holzhauser terug naar de heimat. Niet naar zijn jeugdclub Rapid Wien, maar naar de grote rivaal Austria. Het werd een geslaagd huwelijk In 114 wedstrijden was hij daar goed voor 22 doelpunten en 22 assists. Vorig seizoen kwam hij uit voor Grasshoppers Zürich, dat degradeerde. Holzhauser zat na de degradatie zonder club en komt transfervrij over naar Beerschot.

Als defensieve middenvelder kan Holzhauser, die 29 keer in actie kwam in de Europa League, redelijk indrukwekkende cijfers voorleggen. In 341 wedstrijden tekende hij voor 63 doelpunten en 55 assists. Daarnaast moet hij op het Kiel voor meer stabiliteit en rust op het middenvel zorgen.