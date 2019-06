Man drogeert eekhoorn zodat hij ongewenste gasten zou aanvallen

Amerikaanse agenten deden maandag een ongewone ontdekking bij een inval in het huis van een druggebruiker. In een kooi vonden ze een eekhoorn, die volgens de politiemannen klaar stond om hen aan te vallen. De bewoner van het pand zou het dier methamfetamine - bekend als speed en crystal meth - hebben gegeven, om het dier agressief te maken. Agenten lieten het dier uiteindelijk weer los in de vrije natuur. “Ik ren weg als ik dat beest in mijn tuin zie”, aldus een bezorgde buurman.

De agenten uit Arizona vonden heel wat drugs, wapens en kogelvrije vesten in de woning van de verdachte druggebruiker. Ze hadden echter nog nooit een gedrogeerde eekhoorn gezien die als aanvalswapen kon worden ingezet. “Erg triest”, aldus een buurman en dierenliefhebber. “Een eekhoorn hoort in een boom te zitten, niet onder invloed van speed in een kooi.”

De agenten contacteerden ambtenaren van de dierenbescherming om uit te vissen wat ze met de drugverslaafde eekhoorn konden doen. Er werd uiteindelijk beslist om het knaagdier vrij te laten omdat het niet vaststond dat de eekhoorn drugs kreeg toegediend. De buurman is echter vastbesloten uit de buurt van de eekhoorn te blijven: “Ik wil geen hyperactieve, agressieve eekhoorn in mijn tuin!”

