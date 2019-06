Antwerp (of AA Gent?) uitgeloot tegen Roemeense team van Hagi in tweede voorronde Europa League

Antwerp is woensdagmiddag in Nyon uitgeloot tegen het Roemeense FC Viitorul in de tweede voorronde van de Europa League. De wedstrijden in de tweede voorronde worden gespeeld op 25 juli en 1 augustus.

Viitorul eindigde afgelopen seizoen als derde in de Roemeense hoogste klasse. Het team staat vooral bekend als het speeltje van de legendarische Roemeense voetballer Gheorghe Hagi, die het team in 2009 oprichtte en er zowel eigenaar als trainer is.

Drie jaar geleden speelde AA Gent ook al eens in de voorrondes van de Europa League tegen Viitorul. Toen klaarden de Buffalo’s de klus met een duidelijke 5-0 in de heenmatch, de terugmatch eindigde op een 0-0 gelijkspel.

Het is wel nog niet zeker of Antwerp effectief in actie zal komen in de tweede voorronde van de Europa League. Als de veroordeling van KV Mechelen voor matchfixing bevestigd wordt door het BAS, schuift The Great Old immers een plaatsje op naar de derde voorronde. AA Gent zou dan de plaats van Antwerp innemen in de tweede voorronde.