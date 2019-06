Prins Amedeo en echtgenote ‘Lili’ verwachten tweede kindje

Prins Amedeo (33), oudste van vijf kinderen van prinses Astrid, en zijn echtgenote Elisabetta ‘Lili’ Rosbosch von Wolkenstein (31) verwachten een tweede kindje. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.

Het babybuikje van Lili was goed te zien toen ze afgelopen weekend op een adellijke bruiloft in Oostenrijk verscheen. Bronnen dicht bij prins Amedeo en Elisabetta hebben het nieuws bevestigd. Het kindje zou uitgerekend zijn voor september. (Lees voort onder tweet)

Bronnen dicht bij prins Amedeo en Elisabetta Rosboch von Wolkenstein bevestigen me dat ze een tweede kind verwachten. Geboorte is uitgerekend voor september. pic.twitter.com/HCkTEQmUDq — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 19 juni 2019

Amedeo en Lili, die in de zomer van 2014 trouwden in Rome, verwelkomden in mei 2016 hun eerste kind. Toen ze destijds het ziekenhuis in Brussel verlieten met dochtertje Anna Astrid, zei de kersverse vader aan de zijde van zijn pas bevallen echtgenote dat het ouderschap “helemaal nieuw” voor hen was. “We zijn een beetje nerveus.”