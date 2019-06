Vliegtuigje neergestort langs E40

Landen - In Walshoutem, een deelgemeente van Landen is woensdagnamiddag langs de E40 richting Luik een sportvliegtuigje neergestort. Dat wordt bevestigd door de brandweer van Landen.

Er zouden twee personen gewond geraakt zijn, maar over hun juiste toestand zijn er nog geen details bekend. Toen de brandweer arriveerde, zaten de twee betrokkenen niet meer in het vliegtuigje. Zij werden afgevoerd naar het ziekenhuis van Gasthuisberg. Verschillende automobilisten stopten langs de weg, waardoor op de E40 twee rijstroken versperd zijn in de richting van Luik. Het vliegtuigje brandde volledig uit en ligt nog langs de autosnelweg.

De twee waren opgestegen op het vliegveld van Avernas-le-Bauduin net over de taalgrens. Toen het toestel motorproblemen kreeg, probeerde de piloot nog een noodlanding uit te voeren naast de snelweg, maar daar crashte het. Beide inzittenden overleefden de klap, maar zouden daarbij wel gewond geraakt zijn. “Beide mannen zijn door de hulpdiensten overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt burgemeester Gino Debroux van Landen. “Ze zijn de hele tijd bij bewustzijn gebleven. Eén van beide was afkomstig uit Oud-Heverlee.”

Foto: Michiel Munten

Door de crash vloog het vliegtuig ook in brand maar voorbijrijdende automobilisten en de toegesnelde brandweer konden het vuur blussen. Een aantal brokstukken van het vliegtuig kwamen op de rijbaan terecht waardoor een tijdlang twee rijstroken versperd waren.

Naast de E40 liggen ook sporen. Het ongeval heeft echter geen impact op het spoorverkeer, aldus een woordvoerder van spoorinfrastructuur Infrabel.

Geen levensgevaar

De twee inzittenden van het toestel dat woensdagnamiddag kort na het opstijgen neerstortte verkeren niet in levensgevaar. De piloot, Eddy L., is een ervaren instructeur bij de vliegclub en al een tiental jaar actief, zegt François Persoons, voorzitter van de club. De man en zijn passagier, een vriend, zijn naar het ziekenhuis van Leuven overgebracht. Volgens de lokale politie waren ze bij bewustzijn en niet in levensgevaar.

Dit soort ongevallen komt niet vaak voor en de oorzaak van de crash wordt onderzocht. “Er zijn twee redenen mogelijk”, aldus Persoons. “Ofwel is er sprake van een menselijke fout, ofwel was er een defect aan het toestel. Hoe dan ook komt er een onderzoek naar alle ULM’s van dit type, de Tecnam P92.”

Het vliegveld van Avernas-le-Bauduin beschikt over dertig toestellen voor de opleiding van piloten. “Elke piloot leert om te gaan met noodsituaties, zoals het uitvallen van de motor. Er wordt geleerd om op de beste wijze te zweven en te landen. Hier lijkt dat niet mogelijk geweest te zijn.”

“Ik heb een indirect contact gehad met de slachtoffers”, zegt Persoons. “Ze zijn door automobilisten geholpen om uit het toestel te geraken.”