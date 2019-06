Kritiek uit VS en Europa op cryptomunt Facebook

Facebook krijgt kritiek vanuit de Verenigde Staten en Europa op zijn plan om vanaf 2020 de cryptomunt Libra op de markt te brengen. Voorzitter van de financiële commissie van het Huis van Afgevaardigden Maxine Waters heeft opgeroepen te wachten met de plannen tot de autoriteiten hun onderzoek hebben afgerond. De Democrate beschuldigt Facebook ervan zijn expansie op een ongecontroleerde manier voort te zetten en zijn impact op het leven van zijn gebruikers te vergroten.

Ook Patrick McHenry, de hoogst geplaatste Republikein in de financiële commissie, is kritisch. “We weten dat er veel vragen niet beantwoord zijn over de reikwijdte en de omvang van het project”, zegt hij. Er moet onder meer gekeken worden of de munt beantwoordt aan de financiële wetgeving en welke impact ze kan hebben op het financiële systeem, zegt hij.

Ook in Duitsland klinkt er kritiek. Parlementslid van Die Grünen Danyal Bayaz verklaarde dat de beslissing van Facebook druk zet op de centrale banken en de financiële toezichthouders, en stelde dat verzekerd moet worden dat het betaalmiddel goed gereguleerd wordt. “Het ontwerp ervan mag niet in handen zijn van een privébedrijf dat tot vandaag niet onderworpen wordt aan financiële controles.”

LEES OOK. Facebook stelt eigen munt voor: “Beter voor gebruiksgemak, al is het de vraag wat je er allemaal voor teruggeeft”

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire verklaarde aan Le Capital dan weer dat hij garanties wil vragen aan Facebook, onder meer dat de munt niet zal kunnen worden gebruikt om terrorisme of andere illegale praktijken te financieren.

Gebruikers van de nieuwe cryptomunt zullen op hun smartphone over een digitale portefeuille, “Calibra”, beschikken, die direct geïntegreerd is door Facebook in zijn diensten Messenger en WhatsApp. De munt moet toelaten om goederen te kopen of geld door te sturen met hetzelfde gemak als het versturen van een berichtje.