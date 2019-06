Rutte over crash MH17: “Rusland moet volledige medewerking geven”

Rusland moet volledige medewerking verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van MH17, zegt de Nederlandse premier Mark Rutte. Met het besluit om vier verdachten aan te klagen voor deze gebeurtenis wordt de druk volgens hem verder opgevoerd.

De Nederlandse ambassade in Moskou heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie de Russische autoriteiten opnieuw aangespoord om mee te werken met het onderzoek. Rutte zei met de Russische president Vladimir Poetin te willen bellen “als het dienstig is aan het onderzoek”.

Het was volgens hem een belangrijke dag voor de nabestaanden. “Stap voor stap gaan we de waarheid boven krijgen”. Hij zei pas tevreden te zijn als de daders voor de rechtbank staan en zijn veroordeeld. Er moet volgens hem nog veel werk worden verzet voordat het zover is.

Rutte zei verder “enorm respect” te hebben voor het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) waarin Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne samenwerken. Maleisië staat volledig achter het JIT, verklaarde Rutte. De premier van Maleisië trok onlangs in lokale media de verantwoordelijkheid van Rusland voor de MH17-ramp in twijfel.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 geraakt door een Buk-raket en stortte neer in Oekraïne, op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden, onder wie meer dan 190 Nederlanders en vier Belgen, kwamen om.

Verenigde Naties

NAVO-topman Jens Stoltenberg verwelkomt de aankondiging van het internationale Joint Investigation Team (JIT) om vier verdachten te vervolgen voor het neerhalen van vlucht MH17. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de inspanningen om de volledige waarheid boven tafel te krijgen en zeker te stellen dat het recht zijn loop krijgt na het doden van 298 mensen uit zeventien landen”, zegt Stoltenberg in een verklaring op de website van het militaire bondgenootschap.

“Ik heb het volle vertrouwen in de onafhankelijkheid en het professionalisme van het onderzoek en het Nederlandse rechtssysteem”, aldus de secretaris-generaal. “Zoals de VN-Veiligheidsraad duidelijk heeft gemaakt, moeten alle landen samenwerken met de inspanningen voor waarheid, recht en rekenschap.”