Temperaturen tot wel 35 graden: eerste hittegolf van het jaar komt eraan

Haal de ventilator maar al boven want vanaf zondag is de eerste hittegolf van het jaar in de maak. Volgende week woensdag zou het in Ukkel tot 32 en in de Kempen zelfs 35 graden kunnen worden. Sowieso gaan we daarmee ook voor de eerste keer dit jaar boven de tropische grens van 30 graden. Op 2 juni haalde Ukkel het namelijk net niet en strandde de thermometer op 29,8 graden.

“De weersverbetering zet zich dit weekend in”, zegt weerman David Dehenauw. “Zaterdag wordt betrekkelijk mooi en zoals de weerkaarten er nu bijliggen, gaan we op zondag al richting 27 graden in het centrum van het land. Daarna doen we er nog een schepje bovenop. Maandag, dinsdag en ook woensdag gaan we mogelijk naar 30 graden en meer. Voor Ukkel zie ik op woensdag al 31 à 32 graden staan. Boven de Kempense zandgronden kan dat dus gerust 35 graden worden. Kloppen die voorspellingen, dan krijgen we onze eerste hittegolf van het jaar. Daarvoor moet je vijf dagen lang boven de 25 graden gaan, waarvan drie boven de 30. Dat lijkt haalbaar want ook volgende week donderdag zou het nog 29 graden worden. Maar of we het nu net halen of niet, het wordt sowieso puffen tijdens de laatste week van het schooljaar. De laatste loodjes worden hete loodjes.”

Waaraan we het warme weer te danken hebben? “Boven het zuiden van Scandinavië vormt zich een hogedrukgebied dat zal zorgen voor een stuw van warme lucht uit het zuiden en zuidoosten”, zegt Dehenauw. “Het wordt daardoor ook stralend weer, al zal er altijd wel kans zijn op een warmteonweer. Halfweg volgende week lijkt de kans op onweer sowieso toe te nemen.”

Sneller dan vorig jaar

Halen we de eerste hittegolf, dan is het zowaar al vroeger heet dan vorig jaar. Toen hadden we weliswaar twee langgerekte hittegolven - wat uitzonderlijk is in één jaar tijd - maar de eerste startte pas op 13 juli. Nu kondigt het echt warme weer zich al enkele weken vroeger aan.