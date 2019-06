Real Madrid-aanwinst Ferland Mendy gaat de mist in tijdens jongleren bij voorstelling in Bernabeu

Real Madrid stelt deze dagen haast dagelijks een nieuwe aanwinst voor, die dan wordt voorgesteld in het Bernabeu-stadion. Vandaag was het de beurt aan de Fransman Ferland Mendy, die voor 48 miljoen euro werd gehaald bij Lyon. De zenuwen leken hem echter parten te spelen want toen hij begon te jongleren, liep het mis.

Mendy is niet de enige die bij dat kunstje de mist in gaat. Bij Theo Hernandeze was het nog heel wat erger: hij verloor compleet de controle over de bal...

That awkward moment when you sign for Real Madrid and completely fail at doing keep-ups



?????? Theo Hernandez! pic.twitter.com/rx9ZwhkJRR — Currently On Astronaut Training Course (@FantasyYIRMA) 10 juli 2017

Mendy liet het overigens niet aan zijn hart komen en genoot met volle teugen van zijn moment in Bernabeu. Net als Eden Hazard poseerde hij overigens ook nog zonder rugnummer.

