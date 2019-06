Vrijwilligster Poverello sust vechtpartij, maar moet zich toch verantwoorden voor schuldig verzuim: “Dit is een schande”

Kortrijk - Een vrijwilligster van Poverello heeft zich dinsdag voor de rechtbank moeten verantwoorden naar aanleiding van een vechtpartij. De vrouw had daarin geen aandeel. Wat heet: ze maande de vechtersbazen, twee klanten van de organisatie, zelfs te stoppen. Toch wordt ze beschuldigd van schuldig verzuim, omdat ze niet de politie belde.

Een 66-jarige dame uit Kortrijk die twee keer per week helpt in Poverello en twee keer per maand voor hulp zorgt in de nachtopvang in Kortrijk. Dat zo iemand zich dinsdag op de correctionele rechtbank moest verantwoorden, stoot de advocaat van de vrouw zwaar tegen de borst. Aanleiding is een gevecht op 18 mei 2018 aan het Poverellofiliaal in de Spoorweglaan in Kortrijk.

“De postbode had met zijn fiets gehaperd tegen een van de vele geparkeerde fietsen aan Poverello”, zegt het Openbaar Ministerie. Volgens het parket werd de postbode meteen uitgejouwd en vervolgens in elkaar geslagen door Joeri B. (28) en Stefaan M. (44), twee Kortrijkse klanten van Poverello. Vrijwilligster A.D. was op dat moment bonnetjes aan het verkopen binnen in het filiaal. “Ze werd op de hoogte gebracht van wat er buiten gaande was en ging naar haar gasten toe. Die mannen, dat zijn precies haar adoptiekinderen. Ze kent ze allemaal bij naam”, zegt de advocaat van de vrijwilligster. “Ze maande hen aan te stoppen maar moeide zich verder niet.”

Schuldig verzuim

En net dat komt haar nu zwaar te staan. Omdat ze geweigerd heeft de politie te bellen, wordt ze vervolgd wegens schuldig verzuim. “Dat ze haar identiteitskaart niet meteen wou afgeven aan de politie en geen verklaring wilde afleggen, speelde daarin evenmin in haar voordeel. Maar ze heeft niets gezien, noch iets gedaan, dan is er geen enkele reden om een verklaring of haar identiteitskaart af te geven”, zegt haar advocaat.

Toch riskeert de vrouw drie maanden gevangenisstraf en 400 euro boete. “Wij vragen de vrijspraak. Dat ze zich hier moet verantwoorden, is een schande. Het is een blaam voor àlle vrijwilligers”, aldus haar advocaat. “Ik was echt aangeslagen door de vordering van het Openbaar Ministerie. Aan geen enkele van de voorwaarden voor schuldig verzuim is voldaan. Het slachtoffer was bijvoorbeeld niet in zware nood en ze heeft niet geweigerd om hulp te bieden. Ze wou gewoon de politie niet bellen, omdat ze dat niet haar taak vond. Ze is al negentien jaar vrijwilliger bij Poverello, ze zorgt gratis voor al die mensen en dan krijgt ze dit op haar dak.”

Joerie B. en Stefaan M. ontkennen niet dat ze de postbode zwaar toegetakeld hebben. Ze vragen opschorting van straf en een werkstraf. Vonnis op 12 juli.