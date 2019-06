Hoe Colruyt uit het niets de grootste klap in jaren kreeg op de beurs: “Niets rechtvaardigt dat”

Het aandeel van Colruyt heeft woensdag een gigantische dreun gekregen op de beurs van Brussel. Dat is vreemd want de jaarresultaten die dinsdag na beursdag werden voorgesteld lagen zelfs iets boven de verwachting en er is niets dat doet vermoeden dat dat snel zal veranderen. Alleen zal de concurrentie het volgend jaar nog wat sterker worden. Ook dat is niet nieuw, zeggen beursexperts. Hoe komt het dan dat Colruyt zo’n pak slaag kreeg?