Erdogan zegt dat Egyptische ex-president Morsi om het leven gebracht is

Het Turkse staatshoofd Recep Tayyip Erdogan heeft woensdag gezegd dat de voormalige Egyptische president Mohamed Morsi “gedood werd”. Hij stelde de Egyptische autoriteiten verantwoordelijk voor het overlijden.

“In de rechtszaal lag hij gedurende twintig minuten te kronkelen op de vloer. De autoriteiten hebben niets gedaan om hem te helpen. Hij werd gedood en stierf geen natuurlijke dood”, zei Erdogan op een verkiezingsmeeting in Istanboel.

De Turkse president zei dat hij “alles zal doen” om de Egyptische verantwoordelijken “voor de internationale rechtbanken” te brengen. Erdogan, die net als Morsi uit de islamistische beweging komt, had hem een “martelaar” genoemd na de bekendmaking van het overlijden op maandag. Hij gaf de “tirannen” die in Egypte aan de macht zijn, zinspelend op president Abdel Fattah al-Sissi, de schuld voor zijn dood.

Mohamed Morsi, die na een zitting voor de rechtbank stierf, werd dinsdag in alle discretie en onder scherp toezicht in Caïro begraven, nadat hij bijna zes jaar achter de tralies had doorgebracht.

Tussen Turkije en Egypte zijn er vrijwel geen relaties meer sinds president Morsi afgezet werd door het Egyptische leger onder leiding van Abdel Fattah al-Sissi.