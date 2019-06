Ex-man opgepakt na verdacht overlijden 33-jarige vrouw

Sint-Niklaas - De ex-man van de 33-jarige vrouw uit Sint-Niklaas die dinsdagavond om het leven kwam in haar appartement in de Oude Molenstraat is opgepakt.

Het slachtoffer was door de brandweer aangetroffen naast een matras die in brand was gestoken. De precieze doodsoorzaak van de vrouw wordt nog onderzocht. Het wordt niet uitgesloten dat er kwaad opzet in het spel is. Buurtbewoners hadden haar ex-man kort voor de ontdekking van haar lichaam nog uit de flat zien komen. Het koppel had samen twee kinderen. De vrouw was nog maar sinds kort alleen gaan wonen op het appartement.

Foto: bfs