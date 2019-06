Brouwerij De Halve Maan kampt met tekort aan leeggoed en roept op lege kratten terug te brengen

De Brugse brouwerij De Halve Maan doet een opmerkelijke oproep: “Stuur uw leeggoed zo snel mogelijk terug.” De voorraden leengoed zijn zo goed als uitgeput en nu dreigt de productie namelijk stil te vallen.

Vaten en kratten. De Brugse brouwerij De Halve Maan heeft van beide een tekort. Daarom roepen ze hun klanten nu op om hun leeggoed zo snel mogelijk weer binnen te brengen. “Er zijn tienduizenden kratten en vaten in omloop. De mensen kunnen ons echt helpen door hun lege kratten en vaten zo snel mogelijk naar de brouwerij terug te sturen”, zegt zaakvoerder Xavier Vanneste. Ook aan de groothandels en distributeurs wordt gevraagd om hun magazijnen na te kijken en leeggoed te sturen.

En het probleem is prangend. Dat werd deze week pijnlijk duidelijk. Want toen moest de nachtploeg in de bottelarij namelijk worden gestopt omdat er geen leeggoed meer voorhanden was. “We hopen dat we door deze oproep zo snel mogelijk weer op volle kracht kunnen produceren”, zegt Vanneste. “Uiteraard worden er ook extra kratten en vaten besteld, maar dat gaat nu eenmaal iets trager.

Vraag blijft enorm

“De bekende brouwerij doet het al jaren goed, maar afgelopen voorjaar slaat alles. Ze noteerden er namelijk een stevige groei van meer dan 30 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bekende “Brugse Zot” blijft groeien, maar ook de “Sportzot” en “Straffe Hendrik Wild 2019” doen het uitstekend. Daarnaast zorgt ook de overname van de productie van “Brugs Tarwebier” mee voor de positieve cijfers.

Maar die medaille heeft dus ook een keerzijde. En dat is het tekort aan leeggoed. De brouwerij had nochtans maatregelen genomen en extra hoeveelheden nieuwe kratten en vaten aangekocht. Maar die zijn ondertussen ook alweer opgebruikt. “De vraag naar onze bieren blijft enorm groot en we zijn ook steeds actiever in de export naar buurlanden. Daardoor moeten de vaten en kratten een langere afstand afleggen en dat zorgt op zijn beurt weer voor een tragere rotatie.”

Het tekort komt er op een zeer jammerlijk moment voor de brouwerij. “Net nu de warme zomer zich aankondigt zijn de voorraden zo goed als uitgeput en dreigt de productie dus stil te vallen”, klinkt het. “We zijn een fervente voorstander van het circulaire systeem van herbruikbaar leeggoed met statiegeld. Zowel flessen in kratten als vaten worden op de markt gebracht in herbruikbare verpakkingen. En voor lokaal gebruik heeft dat een positieve invloed op de ecologische voetafdruk van onze activiteiten.”

Mensen die thuis nog flesjes of kratten hebben, kunnen die rechtstreeks naar de brouwerij brengen of in de plaatselijke supermarkt afgeven. “We hopen echt dat iedereen deze oproep ter harte neemt. Want heel wat mensen hebben wellicht een vergeten bak in de kelder of zo staan. En ook die beetjes zullen ons al een stuk vooruit helpen”, aldus Xavier Vanneste.