Schaarbeekse burgemeester zelf geflitst

Schaarbeek - In Schaarbeek werd vandaag voor de derde keer op korte tijd een minderjarige aangereden. Maar volgens burgemeester Bernard Clerfayt (DEFI) gebeuren er niet meer ongevallen in Schaarbeek dan in andere gemeenten. Al werd hij eind mei zelf nog wel geflitst in zijn gemeente.

Eind mei werd Clerfayt geflitst aan 38 kilometer per uur in een zone 30. Dat gebeurde op de Van Ooststraat in Schaarbeek. Hij gaf zijn fout zelf toe tijdens de politieraad op dinsdagavond. “Burgemeester Clerfayt heeft toegegeven dat hij fout is en heeft zijn boete betaald. Het is ook niet dat hij veel te hard heeft gereden, we spreken over 8 kilometer per uur. Maar hij beseft dat ook dat niet kan”, klinkt het op het kabinet van de burgemeester.

Daarnaast laat het kabinet ook weten dat er momenteel niet meer ongevallen gebeuren dan vroeger en dat er in Schaarbeek minder ongevallen gebeuren dan in de rest van het Brussels Gewest. “Ieder ongeval dat hier gebeurt, komt ook gewoon in de media. De media-aandacht is er gekomen na het dodelijke ongeval met een Standaard-journaliste, eind 2017, en de start van het burgercollectief 1030/0. Het is belangrijk dat zo’n burgercollectief er is, maar in andere gemeenten – waar ook ongevallen gebeuren – vinden zulke zaken minder de weg naar de pers.”

LEES OOK. Na het zoveelste ongeval: “Veel Schaarbeekse chauffeurs hebben lak aan elke regel”

“Als er radars geplaatst worden langs de autosnelweg, heb je natuurlijk opeens enorm veel controles maar Schaarbeek heeft geen snelweg”, gaat burgemeester Clerfayt verder. “Er is hier als grote weg alleen de Lambermontlaan. De controles in Schaarbeek zijn dus kleinere politie-operaties.”

Wegpiraten

De burgemeester wijst er ook op dat uit cijfers van het Vis blijkt dat er in het Brussels Gewest minder ongevallen plaatsvinden per inwoner dan in Vlaanderen of Wallonië. Ook zou het aantal ongevallen in de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) lager liggen dan het regionaal gemiddelde.

Het probleem van de zogenaamde ‘wegpiraten’ geniet volgens de burgemeester ook de bijzondere aandacht van de politie. Het ongeval dat vorige week donderdag plaatsvond op het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat en waarbij een 14-jarig meisje ernstig gewond raakte, werd veroorzaakt door een bestuurder die al een rijverbod had opgelopen maar dat was niet het geval bij de twee andere ongevallen die deze maand aan scholen plaatsvonden, aldus nog de burgemeester.

“Daar ging het om bestuurders die onvoldoende oplettend waren en te laat remden”, klinkt het. “Er was geen probleem van overdreven snelheid of van de wijze waarop de rijbaan was aangelegd. Ik herinner eraan dat automobilisten altijd voorzichtig moeten zijn. Datzelfde geldt trouwens ook voor voetgangers, die soms de weg oversteken zonder te kijken of oogcontact te maken met de autobestuurders.”