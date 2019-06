Man die milkshake wierp naar Nigel Farage, moet droogkuis betalen

De man die enkele dagen voor de Europese verkiezingen Nigel Farage in Newcastle “trakteerde” op een milkshake-douche, is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Daarnaast moet hij ook nog 350 pond (391 euro) betalen om het pak van de eurosceptische leider van de Brexit-partij te laten reinigen.

Het voorval dateert van 20 mei. Farage maakte tussen twee campagnebijeenkomsten door een wandeling in het centrum van Newcastle toen hij plots besmeurd werd. De dader, de 32-jarige Paul Crowther, werd even later opgepakt en formeel aangeklaagd voor aanranding en vernieling. Na zijn arrestatie zei de (intussen ontslagen) medewerker van tv-zender Sky dat hij “zijn recht op protest tegen mensen zoals hem” had uitgeoefend. “De gal en het racisme die hij in dit land uitspuwt zijn veel schadelijker dan een beetje milkshake”, luidde het.

Voor de liefhebbers: het was een bananenmilkshake.