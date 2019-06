Hevig onweer bij u? Dit stadje zag 1.000 bliksemschichten in één uur

De inwoners van de Britse badplaats Eastbourne werden in de nacht van dinsdag op woensdag getrakteerd op een waar lichtspektakel. In één uur tijd werd de hemel liefst duizend keer opgelicht door bliksemschichten. Ook andere delen van het Verenigd Koninkrijk werden getroffen door hevige regen en onweders.

Vooral het zuidoosten van Engeland moest het ontgelden. Meerdere huizen kwamen door de onweders zonder stroom te zitten en tal van wegen kwamen onder water te staan. In Lenham, in het graafschap Kent, viel liefst 42 millimeter regen in korte tijd uit de lucht.

A few more shots of the #Lightining over Sovereign Harbour #Eastbourne last night. Best lightning show in years. pic.twitter.com/mh1fqcgRQk — Mark Jarvis (@SussexSnapper) 19 juni 2019