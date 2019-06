Wondermiddel tegen tandplak, maar Vlaamse tandartsen zijn niet overtuigd

“Een gemakkelijke en unieke manier om tanden en tandvlees te poetsen en tandplak te laten verdwijnen.” Dat belooft PerioTabs, een medisch hulpmiddel dat sinds een maand te verkrijgen is bij de apotheek en onder meer ontwikkeld werd door Bart De Wever, professor in de medische wetenschappen.

Het principe is simpel. Doe een tablet in de meegeleverde flacon en voeg wat lauwwarm water toe. Terwijl de tablet oplost, dompel je de kop van de tandenborstel vijftien minuten in de vloeistof. Poets daarna de tanden en tandvlees gedurende twee minuten en herhaal dat tien dagen lang. “Door de aanwezigheid van NitrAdine en hypochloride wordt tandplak verwijderd en bloedend tandvlees vermindert aanzienlijk”, zegt De Wever. “Als je preventief de kuur elke drie maanden herhaalt, heb je een schone mond en worden alle bacteriën en virussen in de biofilm gedood.”

Bij het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) zijn ze niet overtuigd. “We hebben nog niet gehoord van PerioTabs”, zegt voorzitter André Mestrum. “We weten dat nitrAdine buiten de mond, zoals voor kunstgebitten en beugels, ontsmettend werkt. Maar of het ook actief is binnen de mond is nog niet geweten. Om dat aan te tonen, is meer wetenschappelijk onderzoek nodig, maar onthou dat je altijd je tanden moet poetsen.”