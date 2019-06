Neonazi waarschuwde voor moord op politicus voor geweld: “Ofwel treedt de regering af. Ofwel vallen er doden”

Twee dagen na de begrafenis van de Duitse christendemocratische politicus Walter Lübcke (65) is de politie erin geslaagd de vermoedelijke dader te vatten. Een DNA-staal ontmaskerde Stephan E. (45). Geen onbekende voor het gerecht, want zijn profiel zat al in de nationale databank omdat hij een bomaanslag had gepleegd op een asielcentrum. Het enige wat Lübcke had misdaan, was dat hij de vluchtelingen had verdedigd.