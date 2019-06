35.443 kijkers voor WK voetbal voor vrouwen, maar VRT is hoopvol: “Wacht tot het EK over twee jaar. Dan gaat het pas écht leven”

Een WK-duel tussen Italië en Brazilië: daar blijft elke voetballiefhebber voor thuis. Tenzij vrouwen op het veld staan: dan blijven er nog 35.443 kijkers over. Toch zijn ze bij de openbare omroep tevreden over de belangstelling voor het WK voetbal voor vrouwen: “Wacht tot het EK over twee jaar. Dan gaat het pas écht leven.”