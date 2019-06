Officieel: Fransman Fabien Mercadal is nieuwe trainer Cercle Brugge

Fabien Mercadal is de nieuwe trainer van Cercle Brugge. Dat werd begin deze week al geschreven in onze krant en werd woensdagavond ook officieel bekendgemaakt door Cercle Brugge. De 47-jarige Fransman tekende voor twee seizoenen.

Mercadal was ook vorig jaar al in beeld bij Cercle, maar hij koos toen voor Caen. Met die club kon hij de degradatie naar de Ligue 2 niet vermijden. Eerder was Marcadal in Frankrijk in de lagere regionen bij Gap (2005-2008), Duinkerke (2012-2016), Tours (2016-2017) en Paris FC (2017-2018) aan de slag. Bij Cercle volgt hij zijn landgenoot Laurent Guyot op. Guyot werd afgelopen seizoen vier speeldagen voor het einde ontslagen. Assistent-trainer José Jeunechamps nam het voorlopig over.

Het wordt dus geen kenner van de Belgische competitie, zoals de Vlaamse strekking binnen Cercle wou. Maar Mercadal genoot de voorkeur van moederclub AS Monaco. Het Belgische karakter wordt wel behouden via de assistenten. Zo maakt T2 Rudy Cossey de overstap van Club naar Cercle. Cossey werkte bij Club twee jaar samen met Leko, maar zijn contract werd net als dat van de Kroaat niet verlengd.

Voorzitter Schotte: “Een echte professional”

“Ik ben blij om vandaag Fabien Mercadal te kunnen aankondigen als nieuwe trainer van Cercle Brugge”, zegt voorzitter Frans Schotte. “Fabien Mercadal is een trainer die overeenstemt met onze waarden en bovendien voldoet aan de criteria die we hebben gedefinieerd voor ons ambitieuze project. Mercadal is dan ook een echte professional: zijn carrière als trainer en zijn reputatie tonen aan dat hij over de benodigde capaciteiten beschikt om in onze doelstellingen te slagen.”

“Fabien Mercadal is een vakman mét ambitie, een duidelijke visie en bovendien werkt hij zeer gestructureerd”, verklaart gedelegeerd bestuurder Oleg Petrov de keuze voor Mercadal. “We zijn ervan overtuigd dat zijn kwaliteiten, in combinatie met z’n ervaring, net die zaken zijn die het project nodig heeft om vooruitgang te boeken.“