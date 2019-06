Uitspraak in zaak rond obscure sekte die vrouwen gebruikte als seksslaven: leider aan alle aanklachten schuldig bevonden

Keith Raniere, de stichter van de omstreden Nxivm-sekte die er onder meer van beschuldigd werd zijn volgelingen te verkrachten en te brandmerken, is woensdag over de hele lijn schuldig bevonden. De zelfverklaarde zelfhulp-goeroe riskeert nu levenslang.

LEES OOK. De zelfhulp-goeroe die zijn volgelingen verkrachtte, opsloot, uithongerde en brandmerkte (+)

Na zeven weken proces en vijf uur beraadslagen waren de juryleden van het federaal hof in Brooklyn eruit. De 58-jarige Raniere werd schuldig bevonden aan de volledige waslijst aan aanklachten die hem ten laste werden gelegd. Oplichting, mishandeling, seks met een minderjarige… Raniere is schuldig aan alles.

Het verhaal van Nxivm (uitgesproken als Nexium) begon nochtans zo mooi. In 1998 startte Raniere de “zelfhulpgroep” met als doel de klanten “tot volle ontplooiing te doen komen en hen aan een hogere staat van bewustzijn te helpen”. Ondanks de stevige kostprijs (5.000 dollar voor een vijfdaagse stage) wist Raniere in vijf jaar tijd toch 3.700 leerlingen te overtuigen. Vorig jaar waren dat er al 16.000.

In 2017 kwam er echter een einde aan de goednieuwsshow. Enkele ex-leden stapten naar de pers en bevestigden de verdenkingen. Raniere zou zich achter de schermen gedragen als een sekteleider en een piramidesysteem hanteren, waarbij “meesters” de plak zwaaien over hun “slavinnen”. Van mannelijke leden werd absolute gehoorzaamheid geëist. De vrouwen moesten vooral de seksuele appetijt van Raniere inwilligen. En die was onstilbaar. Te allen tijde omringde de man zich met een twintigtal vrouwen die, wanneer hij dat wilde, met hem naar bed moesten. De vrouwen werden bedreigd, vernederd, gebrainwasht en gedwongen tot een hongerdieet om aan Ranieres schoonheidsideaal te voldoen. Meerdere “slavinnen” werden zelfs gebrandmerkt met zijn initialen.

De strafmaat zal worden bepaald op 25 september.