N-VA de enige nuchtere tussen de zatte Europese nonkels: “Hier moet je altijd miserie kiezen. Dit is niet de keuze van het hart, maar van de rede”

De keuze van de rede, niet van het hart. De N-VA besliste dinsdagavond met een ruime meerderheid om ook de komende vijf jaar in Europa in de conservatieve ECR-fractie te blijven zitten. Al steekt het wel dat de Spaanse Catalanenhaters van Vox in dezelfde fractie zitten. “Dit is een vervelende zaak, laten we daar niet flauw over doen,” zegt uittredend Europees Parlementslid Mark Demesmaeker.