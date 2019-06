Nee, dit is geen vloedgolf met schuimende toppen die je boven de huizen ziet

Het onweer trakteerde ons woensdag op spectaculaire shelf clouds en rolwolken, maar in de VS was de wolkenpracht pas helemaal uitzonderlijk. In Virginia postte Amy Christie Hunter een foto op Facebook van een zeldzame wolkenformatie in de vorm van golven op zee.

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, maar de wolk staat gekend als de Kelvin-Helmholtz. Ze werd vernoemd naar de wetenschapper die het natuurkundig fenomeen erachter heeft bestudeerd. De formatie vormt zich doorgaans op winderige dagen waarbij de wind feller blaast in de bovenste lagen van de atmosfeer dan in de onderste. De wolk blijft ook maar heel even in deze vorm bestaan.