Bondscoach Johan Walem na uitschakeling op EK: “We missen net dat laatste procentje”

Johan Walem klopte woensdag na de beslissende 2-1 nederlaag tegen Spanje nog eens op dezelfde nagel. “We missen net dat laatste procentje op dit EK. We verliezen opnieuw op details, maar hebben het de Spanjaarden heel moeilijk gemaakt”, liet de bondscoach optekenen. De Belgische beloften zijn na twee nederlagen op rij uitgeschakeld op het EK. Zaterdag wacht nog een wedstrijd voor de eer tegen Italië.

ANALYSE. Koen Van Uytvange: “Dit is het België van de toekomst”

“De groep heeft het heel zwaar op dit moment”, begon Walem. “We verliezen vanavond opnieuw op details, net als tegen Polen. We hebben hierop gewerkt, maar de foutenmarge moet nog kleiner. Een eindronde van een EK is een niveau hoger dan de kwalificaties. Dan moet alles nog een tikkeltje beter.”

“Spanje had vandaag meer te verliezen dan ons”, vervolgde de bondscoach. “We hebben geprobeerd in de organisatie te blijven en dan onze aanvallende kwaliteiten te benutten. Het doel was oplossingen te vinden voor hun spel en ik denk dat we daarin geslaagd zijn. We hebben de Spanjaarden ‘serieus geambeteerd’, maar misten dat laatste procentje kwaliteit. De jongens moeten blijven leren. Bij Italië en Spanje zie je meer spelers die al echt op topniveau zitten. Onze jongens moeten dat laatste stapje nog zetten.”

“Jackers had het moeilijk met mijn beslissing om hem eruit te zetten”

Walem nam voor de wedstrijd de beslissing doelman Nordin Jackers te vervangen door Ortwin De Wolf. “Het was moeilijk om Nordin uit de ploeg te zetten”, erkende Walem. “We hebben de beslissing met de hele staf genomen. Nordin had het daar moeilijk mee, maar dat vind ik goed. Hij wil altijd laten zien dat hij de beste is. Over de prestatie van Ortwin ben ik heel tevreden. Hij heeft een heel goede wedstrijd gespeeld.”

“De komende dagen ga ik de spelers meer tijd met de familie gunnen”, besloot de bondscoach. “We willen tegen Italië nog laten zien dat we thuishoren op dit EK. Ik ga morgen en overmorgen op training bekijken wie er kan spelen. Dat hangt af van vermoeidheid, zowel fysiek als mentaal. Maar ik ben niet bang om te wisselen. Ik weet dat iedereen in mijn groep alles zal geven. Het zal deze keer voor een vol stadion zijn. Ongetwijfeld een mooie ervaring.”

Spaanse bondscoach houdt het kort

Zijn Spaanse collega Luis de la Fuente hield het tijdens een uiterst korte persconferentie op volgende woorden. “De spelers hebben vandaag alles gegeven. Het was heel heet. En het veld was bovendien droog, waardoor een snelle balcirculatie niet mogelijk was. Maar we moesten winnen om de hoop op de halve finales levend te houden en hebben dat gedaan. We focussen nu op ons duel zaterdag tegen Polen.

Ortwin De Wolf wist al twee dagen dat hij zou spelen: “Zo kon ik mij perfect voorbereiden”

Johan Walem wisselde woensdag voor het duel tegen Spanje zijn doelman. Nordin Jackers, die zondag in de fout ging bij de eerste Poolse tegengoal, moest plaatsruimen voor Ortwin De Wolf. De keeper van Lokeren was achteraf teleurgesteld met de uitschakeling, maar toch ook tevreden met zijn eigen prestatie. “Dit was een hoogtepunt voor mij”, reageerde hij na afloop van de 2-1 nederlaag, waardoor de uitschakeling meteen ook een feit was.

Foto: Photo News

“Ik wist al twee dagen dat ik ging starten”, opende De Wolf. “Op die manier kon ik mij optimaal voorbereiden op deze match. Ik kan mij heel goed inbeelden hoe Nordin zich op dit moment voelt. Ik zou het zelf ook niet kunnen accepteren om die status van eerste doelman na één wedstrijd te moeten afgeven. Af en toe is het voetbal hard. Voor Nordin was vandaag een dieptepunt, voor mij een hoogtepunt.”

De Wolf speelde een uitstekende wedstrijd en voorkwam in het begin van de tweede helft een tweede Spaanse goal. In het slot viel die tweede treffer dan alsnog. “Enorm zuur”, legde De Wolf uit. “In het begin van de tweede helft stond er even geen goed blok, maar verder waren we de hele wedstrijd goed georganiseerd. Je mag de Spanjaarden geen ruimte geven. Ze zijn dodelijk op de korte combinatie. We konden enkel kans maken als we goed stonden en dat deden we. Ze hebben ons nooit weggespeeld. Het is dubbel jammer omdat we er zo dichtbij waren. Op het einde van de wedstrijd ging het op en neer. Je voelde de de goal aan één van beide zijden ging vallen. Spijtig genoeg voor ons aan de foute kant.”

Foto: Photo News

Voor de doelman was de wedstrijd tegen Spanje een ideale gelegenheid om zich in de kijker te spelen. Bij degradant Lokeren verloor hij in de tweede seizoenshelft immers zijn basisplaats. “Ik heb echt nog geen enkel idee waar ik volgend seizoen zal spelen”, eindigde hij. “Ik heb nog niet gesproken met Lokeren. Ik weet ook niet wat hun plannen met mij zijn. Er is interesse van verschillende clubs, maar er is ook een verschil tussen een beetje interesse tonen en echt concrete belangstelling. We zullen wel zien wat er gebeurt.”

