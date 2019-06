30 jaar geleden trad het groepje van Angela, Evgeni en Erik overal in Vlaanderen op: vandaag bestaat de band niet meer, maar er blijft wel een huwelijk over

De Ierse Angela sprak amper Nederlands toen ze dertig jaar geleden op een podium in Zele Vlaamse liedjes zong. Samen met Evgeni, Erik en twee andere bandleden dweilde ze dertig jaar geleden stadsfeesten en jeugd­huizen af, en reden ze Oost-Vlaanderen rond om hun cassettes aan de man te brengen. “Iedereen ­verklaarde ons zot: hadden we een Engelstalige zangeres, en dan lieten we haar Nederlandse nummers zingen.” Vandaag bestaat hun band niet meer, maar er blijft wel een huwelijk over.